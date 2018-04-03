ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Колесникова Вадима Александровича, 1975 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Колесникова Вадима Александровича, 1975 года рождения, жителя г. Москвы, который в июле 2017 года ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.Был одет: неизвестно.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22