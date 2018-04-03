Актер, продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с супругой – актрисой и танцовщицей Дженной Дуан. Известием звезда блокбастеров поделился в своем Twitter-аккаунте.

Актер,продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с супругой – актрисой и танцовщицейДженной Дуан. Известием звезда блокбастеров поделился в своем Twitter-аккаунте.Татум отметил, что решениерасстаться они с супругой приняли полюбовно. "Мы влюбились много лет назад, ивместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том,насколько мы любим друг друга, но любовь – это прекрасное приключение, котороев данный момент тянет нас в разные стороны", – цитирует ТатумаПри этом артист добавил,что ощущает странной ситуацию, когда ему нужно делиться с кем-то такими личныминовостями. Однако, по его словам, он согласен с тем, что необходимо принимать"последствия" звездной жизни.Отметим, что супругов СМИ "разводили"неоднократно. Но все это было лишь слухами, которые Ченнинг и Дженна регулярноопровергали. Однако в конце прошлого года, когда актриса появилась на церемониивручения премий AmericanMusic Awards одна, эти разговоры вспыхнули вновь. На вечеринке журнала Vanity Fair после премии "Оскар-2018"ситуация повторилась. Теперь супруги подтвердили, что расстались окончательно.Ченнинг Татум и ДженнаДьюэнн-Татум познакомились в 2006 году на съемках фильма "Шаг вперед".В браке с 2009 года. В 2013 году у пары родилась дочьЭверли. К слову, титул "самого сексуального актера года"Чаннинга наградил журнал People в 2012 году. В 2017 году сообщалось,что Татума назвалиодним из самых переоцененных актеров года.