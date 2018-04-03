Актер,
продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с супругой – актрисой и танцовщицей
Дженной Дуан. Известием звезда блокбастеров поделился в своем Twitter-аккаунте.
Актер,
продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с супругой – актрисой и танцовщицей
Дженной Дуан. Известием звезда блокбастеров поделился в своем Twitter-аккаунте.
Татум отметил, что решение
расстаться они с супругой приняли полюбовно. "Мы влюбились много лет назад, и
вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том,
насколько мы любим друг друга, но любовь – это прекрасное приключение, которое
в данный момент тянет нас в разные стороны", – цитирует Татума
При этом артист добавил,
что ощущает странной ситуацию, когда ему нужно делиться с кем-то такими личными
новостями. Однако, по его словам, он согласен с тем, что необходимо принимать
"последствия" звездной жизни.
Отметим, что супругов СМИ "разводили"
неоднократно. Но все это было лишь слухами, которые Ченнинг и Дженна регулярно
опровергали. Однако в конце прошлого года, когда актриса появилась на церемонии
вручения премий American
Music Awards одна, эти разговоры вспыхнули вновь. На вечеринке журнала Vanity Fair после премии "Оскар-2018"
ситуация повторилась. Теперь супруги подтвердили, что расстались окончательно.
Ченнинг Татум и Дженна
Дьюэнн-Татум познакомились в 2006 году на съемках фильма "Шаг вперед".
В браке с 2009 года. В 2013 году у пары родилась дочь
Эверли. К слову, титул "самого сексуального актера года"
Чаннинга наградил журнал People в 2012 году. В 2017 году сообщалось,
что Татума назвали
одним из самых переоцененных актеров года.