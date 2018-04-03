События в политический жизни Украины напоминают если не цирк, то уж плохой спектакль точно. Преступники и маргиналы, желающие занять теплые места во власти, пытаются выгнать из кабинетов похожих на себя персонажей.

События в политический жизни Украины напоминают если нецирк, то уж плохой спектакль точно. Преступники и маргиналы, желающие занятьтеплые места во власти, пытаются выгнать из кабинетов похожих на себя персонажей.Еще не утихли страсти по бегающему как Карлсон по крышамкиевских домов Саакашвили, а другой борец с режимом – Надежда Савченко – уже готовитсястать президентом. Но, похоже, шансов у бывшей наводчицы нет, ведь она сидит вСИЗО и ждет суда. Савченко обвиняют в попытке свержения власти и подготовкетеракта в Верховной раде. Светит ей ни много ни мало десять лет колонии строгорежима.И вот в этом весьма противоречивом для проведенияизбирательной кампании статусе, да еще и в состоянии протестной голодовки, Савченко(или, скорее, ее соратники) публикует в Facebookпространный пост с программой масштабных реформ. Одно прочтение политической программы кандидата впрезиденты занимает минимум десять минут.Первым делом Савченко предлагает провести переписьнаселения, поскольку в последний раз она была на Украине в 2001 году. Важнаячасть реформы? Еще бы – с 2014 года после событий на Майдане из Украины вРоссию сбежали по разным оценкам от полутора до трех миллионов человек. Незахотели жить в Европе, туда же так стремится Незалежная. Только вот зачем ихсчитать? Легче от этого станет оставшимся вряд ли станет.Следующим пунктом программы реформ депутата Савченко стала всеукраинскаяпаспортизация и инвентаризация имущества.Трудно понять, зачем это нужно стране, в которой фактически идет гражданскаявойна и половину имущества (на юго-востоке уж точно) растащили и разграбили. Туткак с людьми – посчитали, прослезились, но облегчения не получили.Депутат также предложила провести на Украине и ряд другихреформ, в том числе бюджетную, судебную, реформу правоохранительных органов иеще сколько-то важных, по ее мнению, преобразований. Вопрос только один –откуда деньги? За последние годы Украина обнищала так, что даже президентпопросил месяц с небольшим назад прикрутить газ в домах, чтобы бюджет страны неушел в минус.Итак, что имеет Украина за год до президентских выборов? Находящийсяв Польше подследственный кандидат Саакашвили (он тоже собирался баллотироватьсяв президенты), по которому плачет тюрьма у него на родине и заключеннаякиевского СИЗО Надежда Савченко. Достойный список, не правда ли? Осталосьдобавить в него еще пару-тройку фриков с политического дна украинской политики –и можно начинать предвыборную кампанию.Взгляд на политическое поле Незалежной, конечно, вызываетсмех, но на самом деле, это смех сквозь слезы. Сквозь слезы украинского народа,который поставлен властями страны в крайне неудобное положение. Если людямпридется выбирать лучшего кандидата из списка, в котором только худшие, то следующиепять лет им придется также прозябать в нищете и считать копейки в своихкошельках.Политическая программа дискредитировавшей себя на всехфронтах Надежды Савченко выглядит как очередное издевательство не только надсвоими же согражданами, но и над всей политической системой Украины – страны, котораяза почти 30 лет, прошедших с момента развала СССР, не смогла занять достойное местов числе сильных и уважаемых государств. Подтверждением тому стал самоотвод адвокат Надежды Савченко – юрист заявил, что отказывается представлять интересы нардепа в суде.