События в политический жизни Украины напоминают если не
цирк, то уж плохой спектакль точно. Преступники и маргиналы, желающие занять
теплые места во власти, пытаются выгнать из кабинетов похожих на себя персонажей.
События в политический жизни Украины напоминают если не
цирк, то уж плохой спектакль точно. Преступники и маргиналы, желающие занять
теплые места во власти, пытаются выгнать из кабинетов похожих на себя персонажей.
Еще не утихли страсти по бегающему как Карлсон по крышам
киевских домов Саакашвили, а другой борец с режимом – Надежда Савченко – уже готовится
стать президентом. Но, похоже, шансов у бывшей наводчицы нет, ведь она сидит в
СИЗО и ждет суда. Савченко обвиняют в попытке свержения власти и подготовке
теракта в Верховной раде. Светит ей ни много ни мало десять лет колонии строго
режима.
И вот в этом весьма противоречивом для проведения
избирательной кампании статусе, да еще и в состоянии протестной голодовки, Савченко
(или, скорее, ее соратники) публикует в Facebook
пространный пост с программой масштабных реформ. Одно прочтение политической программы кандидата в
президенты занимает минимум десять минут.
Первым делом Савченко предлагает провести перепись
населения, поскольку в последний раз она была на Украине в 2001 году. Важная
часть реформы? Еще бы – с 2014 года после событий на Майдане из Украины в
Россию сбежали по разным оценкам от полутора до трех миллионов человек. Не
захотели жить в Европе, туда же так стремится Незалежная. Только вот зачем их
считать? Легче от этого станет оставшимся вряд ли станет.
Следующим пунктом программы реформ депутата Савченко стала всеукраинская
паспортизация и инвентаризация имущества.
Трудно понять, зачем это нужно стране, в которой фактически идет гражданская
война и половину имущества (на юго-востоке уж точно) растащили и разграбили. Тут
как с людьми – посчитали, прослезились, но облегчения не получили.
Депутат также предложила провести на Украине и ряд других
реформ, в том числе бюджетную, судебную, реформу правоохранительных органов и
еще сколько-то важных, по ее мнению, преобразований. Вопрос только один –
откуда деньги? За последние годы Украина обнищала так, что даже президент
попросил месяц с небольшим назад прикрутить газ в домах, чтобы бюджет страны не
ушел в минус.
Итак, что имеет Украина за год до президентских выборов? Находящийся
в Польше подследственный кандидат Саакашвили (он тоже собирался баллотироваться
в президенты), по которому плачет тюрьма у него на родине и заключенная
киевского СИЗО Надежда Савченко. Достойный список, не правда ли? Осталось
добавить в него еще пару-тройку фриков с политического дна украинской политики –
и можно начинать предвыборную кампанию.
Взгляд на политическое поле Незалежной, конечно, вызывает
смех, но на самом деле, это смех сквозь слезы. Сквозь слезы украинского народа,
который поставлен властями страны в крайне неудобное положение. Если людям
придется выбирать лучшего кандидата из списка, в котором только худшие, то следующие
пять лет им придется также прозябать в нищете и считать копейки в своих
кошельках.
Политическая программа дискредитировавшей себя на всех
фронтах Надежды Савченко выглядит как очередное издевательство не только над
своими же согражданами, но и над всей политической системой Украины – страны, которая
за почти 30 лет, прошедших с момента развала СССР, не смогла занять достойное место
в числе сильных и уважаемых государств. Подтверждением тому стал самоотвод адвокат Надежды Савченко – юрист заявил, что отказывается представлять интересы нардепа в суде.