Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы.

Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы.На своей страничке в социальной сети в Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию. На снимке гламурная блондинка снята с супругом, популярным актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном на фоне пальм. Судя по геолокации, указанной Ксенией, провалившийся на президентских выборах "кандидат против всех" с семьей отдыхает в Таиланде."Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай ,когда это на 100% так!😂😂😂 После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Ксения.На снимке телеблондинка представлена в закрытом купальнике, который обтянул ее живот. Тем самым Собчак дала понять, что все слухи о ее интересном положении всего лишь домыслы. Многочисленные подписчики прокомментировали фото. "Хорошего Отдыха.!!!", "Молодцы!", "Какие красивые!!!", "Отличного отдыха, позитива и солнышка! Вкусных фруктов, коктейлей и море позитива!", "Хорошей вам погоды ", "Вот это клево!" – высказались пользователи Сети.Отметим, что Ксения Собчак искусно пользовалась шумихой вокруг своей предполагаемой беременности. К примеру, на днях гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике и с огромным животом.В подписи к фото Ксения дала понять, что на кадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)".Собчак даже умудрилась уйти от прямого вопроса о своем интересном положении в прямом эфире. "Многие обратили внимание, что в конце кампании Вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что Вы беременны. Это правда?" – спросила у нее Марина Ким во время передачи "Ночь выборов". "У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", – отреагировала Ксения.