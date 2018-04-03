В пункте пропуска Чаплинка сотрудниками Госпогранслужбы Украины был задержан депутат городского совета Евпатории.

В пункте пропуска "Чаплинка" сотрудниками Госпогранслужбы Украины был задержан депутат городского совета Евпатории.Как передает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе украинского ведомства, не называя имя задержанного.По данным "Интерфакса", речь идет о Сергее Осьминине, бывшем заместителе министра спорта Крыма.Он приехал навестить своих родственников, и был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины, которые обвинили его в том, что он посягнул на территориальную целостность и неприкосновенность страны.По информации украинских силовиков, Осьминин, который в сентябре 2014 года был избран в Евпаторийский городской совет, до этого состоял членом "Народного ополчения Республики Крым".