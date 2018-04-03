Анна Нетребко и ее близкие попали в неприятную ситуацию. Всемирно известную оперную исполнительницу с супругом и сыном выгнали из театра потому, что у них оказались недействительные билеты.

Анна Нетребко и ее близкие попали в неприятную ситуацию. Всемирно известную оперную исполнительницу с супругом и сыном выгнали из театра потому, что у них оказались недействительные билеты.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного из театров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскую постановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали."За пять минут до начала шоу "Алладин" нас согнали с мест, выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали", – объявила Анна Нетребко. Оперная дива сообщила, что приобрела билеты буквально накануне за 600 евро, а они оказались недействительными. "А теперь мы идем получать деньги обратно", – вставил муж Анны, Юзиф Эйвазов.Чуть позже Нетребко снова связалась с многочисленными поклонниками, кто выразил ей слова сожаления и возмущения. "Всем привет. Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже (Анна указала на своего сына Тьяго. – Прим.ред.). Сначала расстроился, но потом... на самом деле это неважно, кто ты, известный, богатый, с любым человеком это может случиться", – отметила Нетребко.Анна сообщила, что билеты купили в самой обычной билетной кассе. Певица рассказала, что в неприятную ситуацию попали не они одни. "Там была мама с дочкой, девочка плакала", – поведала Нетребко. В заключение артистка пожелала никому не попадать в такие ситуации.Подписчики отреагировали: "Правильные выводы сделали из неприятного момента ! Здоровый дух и позитив 💪победит любую фу-ситуацию ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Пусть это будет самое большое огорчение)) А Вы, Анна, прекрасно выглядете!", "странно, что не устроили еще как то, стулья бы принесли. Оплачено же!"