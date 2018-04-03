Российская
теннисистка Мария Шарапова появилась на публике со своим избранником Александром Гилксом. Папарацци застали парочку в Нью-Йорке.
Российская
теннисистка Мария Шарапова появилась на публике со своим избранником Александром Гилксом. Папарацци застали парочку в Нью-Йорке.
В Сети
появились фотографии знаменитой спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8.
Снимки носят довольно интимный характер: влюбленные обнимаются и шепчут
друг-другу что-то на ушко.
На снимках
видно, что на безымянном пальце правой руки у теннисистки было надето тонкое изящное
колечко, передает . Означает ли это, что возлюбленные решили узаконить свои
отношения, или Мария просто решила поинтриговать поклонников – покажет время.
О романе Шараповой с известным миллионером Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома,
специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании, стало известно в начале этого года. Тогда пару запечатлели
при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр вместе уехали на такси.
В
какой-то момент они перестали прятаться и начали появляться на публике вместе. Так,
в марте их сфотографировали в Беверли-Хиллз после посещения выставки в галерее
Ларри Гагосяна. Влюбленные улыбались, держались за руки и выглядели вполне счастливыми.
Отметим, Александр Гилкс – близкий друг британской
королевской семьи: во время учебы в Итонском колледже он познакомился с
принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, он некоторое время встречался с сестрой
Кейт Миддлтон Пиппой. Александр был женат на дизайнере Мише Нону. Они вместе
прожили 13 лет, но развелись в 2016 году.