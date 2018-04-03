Российская теннисистка Мария Шарапова появилась на публике со своим избранником Александром Гилксом. Папарацци застали парочку в Нью-Йорке.

Российскаятеннисистка Мария Шарапова появилась на публике со своим избранником Александром Гилксом. Папарацци застали парочку в Нью-Йорке.В Сетипоявились фотографии знаменитой спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8.Снимки носят довольно интимный характер: влюбленные обнимаются и шепчутдруг-другу что-то на ушко.На снимкахвидно, что на безымянном пальце правой руки у теннисистки было надето тонкое изящноеколечко, передает . Означает ли это, что возлюбленные решили узаконить своиотношения, или Мария просто решила поинтриговать поклонников – покажет время.О романе Шараповой с известным миллионером Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома,специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании, стало известно в начале этого года. Тогда пару запечатлелипри выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр вместе уехали на такси.какой-то момент они перестали прятаться и начали появляться на публике вместе. Так,в марте их сфотографировали в Беверли-Хиллз после посещения выставки в галерееЛарри Гагосяна. Влюбленные улыбались, держались за руки и выглядели вполне счастливыми.Отметим, Александр Гилкс – близкий друг британскойкоролевской семьи: во время учебы в Итонском колледже он познакомился спринцами Уильямом и Гарри. Кроме того, он некоторое время встречался с сестройКейт Миддлтон Пиппой. Александр был женат на дизайнере Мише Нону. Они вместепрожили 13 лет, но развелись в 2016 году.