Не хотят платить за электроэнергию в добровольном порядке. Предприятия Владимирской области задолжали «Владимирэнерго» более 622 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков на первом месте - «Владимирэнергосбыт» , на втором завод «Автоприбор» и на третьем - муромские «Тепловые сети». Платить по счётам, предприниматели начинают лишь после вмешательства судебных приставов.

03.04.2018Не хотят платить за электроэнергию в добровольном порядке. Предприятия Владимирской области задолжали Владимирэнерго более 622 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков на первом месте - Владимирэнергосбыт , на втором завод Автоприбор и на третьем - муромские Тепловые сети. Платить по счётам, предприниматели начинают лишь после вмешательства судебных приставов. Таким образом, с начала текущего года с должников было получено более 160 миллионов рублей. Неплательщиков также ограничили в потреблении электроэнергии.Метки: электричество, долги, Владимирэнерго, судебные приставы