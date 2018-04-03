После пожара в торговом центре в Кемерово, в котором погибли десятки людей, в том числе, дети, в Госдуму перевнесли проект закона, который вводит ответственность владельцев соцсетей за распространение недостоверной общественно значимой информации. Согласно тексту поправок, владелец такого рода интернет-ресурсов обязан не допускать распространения данных, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

После пожара в торговом центре в Кемерово, в котором погибли десятки людей, в том числе, дети, в Госдуму перевнесли проект закона, который вводит ответственность владельцев соцсетей за распространение "недостоверной общественно значимой информации". Согласно тексту поправок, владелец такого рода интернет-ресурсов обязан не допускать распространения данных, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.Депутаты Госдумы, входящие в нижней палатепарламента в состав фракции "Единая Россия" перевнесли нарассмотрение нижней палаты законопроект, обязывающий владельца публичной сетисоздавать в России представительство, вести реестр обращений пользователей иудалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотренауголовная или административная ответственность. Авторами инициативы стали СергейБоярский и Андрей Альшевских.Согласно тексту поправок, изменения вносятся в закон "Обинформации, информационных технологиях и о защите информации". Как рассказал Боярский, нынешняя редакция – это доработаннаяверсия того законопроекта, который был внесен в Госдуму в июле 2017 года. Этотдокумент концептуально был поддержан профильным комитетом.Согласно тексту законопроекта, владелец публичной сети, доступ ккоторой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей интернета,находящихся на территории России, обязан создать на в нашей стране представительство владельца публичной сети."Или это пусть будут физические лица, уполномоченные, офисы – это их право. Мы просто пишем – представительство", – пояснил Боярский.В обязанность ему также вменяется "ограничить доступ илиудалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в нейинформацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжиганиенациональной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, зараспространение которой предусмотрена уголовная или административнаяответственность, в течение 24 часов с момента получения указанногозаявления".Владелец социальной сети должен будет вести реестр заявленийпользователей и предоставлять его по первому требованию Роскомнадзора. Втексте документа говорится, что владелец соцсети обязан не допускатьиспользование ее "в целях сокрытия или фальсификации общественно значимыхсведений, распространения недостоверной общественно значимой информации подвидом достоверных сообщений а также распространения информации с нарушениемзаконодательства России".Сергей Боярский отметил, что трагические события в Кемерово подтолкнули авторов к перевнесению этой инициативы. "Потому что как раз одной из новелл, отличающих ее от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой", – цитирует законодателя.Именно такая информация -"злонамеренно или без злого умысла" – распространялась в социальных сетяхо количестве жертв пожара в Кемерово, заметил парламентарий. По его словам, поправкипредусматривают уже работающую норму, которая, по сути, опирается надействующий закон о новостных агрегаторах."Если контент неудаляется, то Роскомнадзор вправе инициировать судебное разбирательство скрупными штрафными санкциями"."Там достаточно крупные штрафы,– уточнил Сергей Боярский. – Одни из самых крупных в Административном кодексе -от трех до пяти миллионов рублей для физических лиц и от 30 до 50 миллионов -для юридического лица".Напомним, в результате пожара в торговом центре"Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41ребенок. В качестве причин возгорания рассматриваются короткое замыкание илиподжог. Обвиняемыми по делу проходят семь человек, они находятся под арестом.