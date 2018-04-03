Подозреваемый заключил контракт на покупку товаров с иностранной фирмой. Однако товар не был ввезен на территорию Российской Федерации, а денежные средства не были возвращены...

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего генерального директора компании по подозрению в уклонении от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в иностранной валюте.Установлено, что подозреваемый заключил внешнеторговый контракт на покупку товаров с фирмой, зарегистрированной на территории иностранного государства. Далее в банковском учреждении был оформлен паспорт сделки и осуществлен платеж в адрес компании-нерезидента на сумму около 4 млн евро, что в рублевом эквиваленте составляет более 270 млн рублей.Однако товар не был ввезен на территорию Российской Федерации, а также не был осуществлен возврат денежных средств.Кроме того, сотрудниками полиции доказана причастность подозреваемого к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности на сумму более 28 млн рублей.По данным фактам следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73