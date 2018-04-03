В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли более 300 упаковок незарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных средств...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Росздравнадзора по г. Москве и Московской области пресечен канал сбыта незарегистрированных лекарственных средств в особо крупном размере.По имеющимся у оперативников данным, в одном из учреждений в центре Москвы осуществлялась реализация незарегистрированных лекарственных средств.В рамках отработки информации полицейскими проведена проверка медицинского центра, в ходе которой выяснилось, что данная организация была привлечена к административной ответственности сотрудниками Росздравнадзора по г. Москве и Московской областипо ст. 6.33 КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», но противоправную деятельность не прекратила.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято более 300 упаковок незарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных средств.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73