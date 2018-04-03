Родственники жертв пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня пожаловались на ложную успокоительную информацию по телефону 112. В первые часы пожара семьям говорили, что из здания эвакуированы все люди.

Родственники жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" пожаловались на ложную "успокоительную" информацию по телефону 112. В первые часы пожара семьям говорили, что из здания эвакуированы все люди."Должна быть связь и объективная информация для родственников, которые начинают волноваться. На встрече с родственниками погибших в Кемерово одна из претензий была, что родственники звонили в службу 112 – им говорят "все эвакуированы", – сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округеСергей Меняйло.По его словам, кемеровчане после таких заявлений службы спасения бежали домой, проверять, не вернулись ли их дети. "Домой никто не вернулся, ездим по больницам, найти никого не можем. И потом идет ажиотаж: там 64 погибших, там 200, 300, в моргах прячем, ночью вывозим на автобусах, на кладбищах выкопано 200 могил", – рассказал Меняйло.Накаляют обстановку и пранкеры, а также впечатлительные горожане. "Мы создаем такой ажиотаж, что потом пытаемся успокоить людей, а люди перестали верить. Один обман ведет за собой следующий обман", – отметил цитирует полпреда "Интерфакс"."Поэтому я обращаю внимание – случилось что, не надо проводить успокаивающих докладов, тем более – вводить в заблуждение этими докладами в том числе, а надо говорить правду и принимать экстренные меры", – отметил Меняйло.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, среди них – 41 ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. Ведомство рассматривает несколько возможных версий, в том числе поджог и короткое замыкание.