Список пятидесяти самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги возглавили представители СКА. Вместе с московскими армейцами питерцы заняли почти половину строк в рейтинге.

Список пятидесяти самых высокооплачиваемых игроковКонтинентальной хоккейной лиги возглавили представители СКА. Вместе смосковскими армейцами питерцы заняли почти половину строк в рейтинге.Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru.Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов,агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированнаязарплата игрока за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Какотмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенныерезультаты – в частности, забитые шайбы или победу в особо важных встречах.Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru.Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов,агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированнаязарплата игрока за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Какотмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенныерезультаты – забитые шайбы, победу в особо важных встречах.В результате кропотливого исследования в списке из 53хоккеистов больше всего оказалось игроков СКА и ЦСКА. Всего же в рейтинге представлены12 клубов – это меньше половины всех участников КХЛ.Итак, первая десятка (напоминаем – зарплата за сезон 2017/18,доллары США):Илья Ковальчук – 4,4 млнПавел Дацюк – 4,4 млнВячеслав Войнов – 3,1 млнМикко Коскинен (все – СКА, Санкт-Петербург) – 2,6 млнАндрей Марков ("Ак Барс", Казань) – 2,6 млнИлья Сорокин (ЦСКА, Москва) – 2,6 млнЯн Коварж – 2,5 млнСергей Мозякин (оба – "Металлург", Магнитогорск) – 2,4 млнАлексей Марченко – 2,2 млнМаксим Шалунов (оба – ЦСКА, Москва) – 2,1 млнИнтересно, что в перечне нет ни одного игрока из "Трактора".Тем не менее, отмечают эксперты, команда успешно противостоит гораздо болеебогатому "АК Барсу" в финале Восточной конференции.