Список пятидесяти самых высокооплачиваемых игроков
Континентальной хоккейной лиги возглавили представители СКА. Вместе с
московскими армейцами питерцы заняли почти половину строк в рейтинге.
Список пятидесяти самых высокооплачиваемых игроков
Континентальной хоккейной лиги возглавили представители СКА. Вместе с
московскими армейцами питерцы заняли почти половину строк в рейтинге.
Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru.
Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов,
агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированная
зарплата игрока за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Как
отмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенные
результаты – в частности, забитые шайбы или победу в особо важных встречах.
Топ-50 зарплат игроков КХЛ представил сайт Sports.ru.
Данными о доходах звездных игроков с журналистами делились менеджеры клубов,
агенты и сами хоккеисты. Указанные в перечне цифры – это гарантированная
зарплата игрока за сезон-2017/18, выраженная в миллионах долларов США. Как
отмечается, рейтинг не учитывает премиальных, которые выдаются за определенные
результаты – забитые шайбы, победу в особо важных встречах.
В результате кропотливого исследования в списке из 53
хоккеистов больше всего оказалось игроков СКА и ЦСКА. Всего же в рейтинге представлены
12 клубов – это меньше половины всех участников КХЛ.
Итак, первая десятка (напоминаем – зарплата за сезон 2017/18,
доллары США):
Илья Ковальчук – 4,4 млн
Павел Дацюк – 4,4 млн
Вячеслав Войнов – 3,1 млн
Микко Коскинен (все – СКА, Санкт-Петербург) – 2,6 млн
Андрей Марков ("Ак Барс", Казань) – 2,6 млн
Илья Сорокин (ЦСКА, Москва) – 2,6 млн
Ян Коварж – 2,5 млн
Сергей Мозякин (оба – "Металлург", Магнитогорск) – 2,4 млн
Алексей Марченко – 2,2 млн
Максим Шалунов (оба – ЦСКА, Москва) – 2,1 млн
Интересно, что в перечне нет ни одного игрока из "Трактора".
Тем не менее, отмечают эксперты, команда успешно противостоит гораздо более
богатому "АК Барсу" в финале Восточной конференции.