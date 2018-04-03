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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-sredi-luchshix-v-federalnom-rejtinge.html" target="_blank">Среди лучших в федеральном рейтинге</a> - В каких условиях воспитывают чемпионов? Владимирские бильярдисты вернулись сразу с нескольких престижных турниров. По итогам выступлений, наши ребята завоевали 2 золотые и 2 серебряные награды. Вот только тренироваться подростоящим спортсменам по-прежнему негда. Занятия проходят во взрослых увеселительных заведениях. Тему продолжит Алексей Дудин