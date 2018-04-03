Огласили приговор струнинским убийцам москвича. 4 года назад трое злоумышленников, с целью завладения столичной квартирой стоимостью около 15 миллионов рублей лишили жизни её 37-летнего собственника. Убийство произошло в Струнино. Присвоить квартиру преступники так и не смогли – не нашли документов в московской двушке.

03.04.2018Огласили приговор струнинским убийцам москвича. 4 года назад трое злоумышленников, с целью завладения столичной квартирой стоимостью около 15 миллионов рублей лишили жизни её 37-летнего собственника. Убийство произошло в Струнино. Присвоить квартиру преступники так и не смогли – не нашли документов в московской двушке. Всех фигурантов, среди которых была и женщина, суд приговорил к лишению свободы на 9, 11 и 14 лет.Метки: преступление, убийство, Струнино, лишение свободы