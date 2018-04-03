Таксидермист Джек Девани из
Великобритании сделал из умершего животного тостер. Видео с сомнительным изделием
он разместил на странице своего магазина в Facebook.
Таксидермист Джек Девани из
Великобритании сделал из умершего животного тостер. Видео с сомнительным изделием
он разместил на странице своего магазина в Facebook.
Студент-дизайнер
изготовил тостер в честь Пасхи. Парень отметил, что тостер идеально работает, но
он считает его пожароопасным. "Что может быть хуже, чем с утра вытащить волос
из завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!", – подписал свое видео Девани. Таксидермист
стал известным в 2017 году, когда начал продавать пеналы, сделанные из
мертвых крыс.