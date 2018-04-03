Таксидермист Джек Девани из Великобритании сделал из умершего животного тостер. Видео с сомнительным изделием он разместил на странице своего магазина в Facebook.

Таксидермист Джек Девани изВеликобритании сделал из умершего животного тостер. Видео с сомнительным изделиемон разместил на странице своего магазина в Facebook.Студент-дизайнеризготовил тостер в честь Пасхи. Парень отметил, что тостер идеально работает, ноон считает его пожароопасным. "Что может быть хуже, чем с утра вытащить волосиз завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!", – подписал свое видео Девани. Таксидермистстал известным в 2017 году, когда начал продавать пеналы, сделанные измертвых крыс.