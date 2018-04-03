Президенту США Дональду Трампу нужна встреча с главой российского государства Владимиром Путиным для решения своих собственных проблем. С таким мнением выступил доктор политических наук, профессор Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин.

Президенту США Дональду Трампу нужна встреча с главой российского государства ВладимиромПутиным для решения своих собственных проблем. С таким мнением выступил докторполитических наук, профессор Тихоокеанского госуниверситета ИлдусЯрулин.По его словам, американскому лидеру важны именно личныевстречи. "Трамп не доверяет никому – только самому себе", – сказалэксперт в эфире радио Sputnik.Ярулин подчеркнул, что в отношениях между двумя странаминазрело слишком много проблем, и их разрешение требует личного контакта главгосударств. Политолог уверен, что если Трампу удастся нормализовать отношения сПутиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, то у Республиканской партии будуточень хорошие шансы на предстоящих выборах в палату представителей США."Чтобы противостоять оппозиции внутри страны, Трампунужны хорошие позиции на международной арене. Он должен показать всему миру,что он – руководитель мощнейшей державы", – добавил аналитик.Напомним, ранее стало известно, что президент США во времятелефонного разговора со своим российским коллегой 20 марта предложил емупровести двусторонние переговоры в США. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаковвыразил надежду, что встреча состоится несмотря ни на что.Вместе с тем эксперты пока не могут дать стопроцентнойгарантии. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулевотметил, что обсуждать личные переговоры Трампа и Путина пока преждевременно.По словам эксперта, такую встречу нужно долго и тщательного готовить, при этомначало подготовки, на его взгляд, – уже будет являться очень важным моментом вотношениях двух стран."Встреча в верхах, это такая вещь, чтобы она прозвучалаи имела позитивный резонанс, там должны быть какие-то достижения, должно бытьчто-то подписано, согласовано, какой-то документ", – цитирует аналитикаК сожалению, с достижениями пока обстоит туго. Наоборот,отношения между двумя странами продолжают ухудшаться. На днях Вашингтон объявило высылке 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией поделу об отравлении бывшего сотрудника главного разведывательного управленияСергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.Более того, Соединенные Штаты объявили о закрытиигенерального консульства России в Сиэтле. Якобы оно находилось слишком близко кбазе подводных лодок. Москва в ответ объявила о высылке 58 работниковпосольства США в Москве и двух – генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того,было объявлено о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге.Владимир Путин и Дональд Трамп встречались дважды. Первый раз это произошло летом прошлого года во время саммита "Большой двадцатки". Второй раз главы государств увиделись на саммите АТЭС во Вьетнаме.