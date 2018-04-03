Президенту США Дональду Трампу нужна встреча с главой российского государства Владимиром
Путиным для решения своих собственных проблем. С таким мнением выступил доктор
политических наук, профессор Тихоокеанского госуниверситета Илдус
Ярулин.
Президенту США Дональду Трампу нужна встреча с главой российского государства Владимиром
Путиным для решения своих собственных проблем. С таким мнением выступил доктор
политических наук, профессор Тихоокеанского госуниверситета Илдус
Ярулин.
По его словам, американскому лидеру важны именно личные
встречи. "Трамп не доверяет никому – только самому себе", – сказал
эксперт в эфире радио Sputnik.
Ярулин подчеркнул, что в отношениях между двумя странами
назрело слишком много проблем, и их разрешение требует личного контакта глав
государств. Политолог уверен, что если Трампу удастся нормализовать отношения с
Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, то у Республиканской партии будут
очень хорошие шансы на предстоящих выборах в палату представителей США.
"Чтобы противостоять оппозиции внутри страны, Трампу
нужны хорошие позиции на международной арене. Он должен показать всему миру,
что он – руководитель мощнейшей державы", – добавил аналитик.
Напомним, ранее стало известно, что президент США во время
телефонного разговора со своим российским коллегой 20 марта предложил ему
провести двусторонние переговоры в США. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков
выразил надежду, что встреча состоится несмотря ни на что.
Вместе с тем эксперты пока не могут дать стопроцентной
гарантии. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев
отметил, что обсуждать личные переговоры Трампа и Путина пока преждевременно.
По словам эксперта, такую встречу нужно долго и тщательного готовить, при этом
начало подготовки, на его взгляд, – уже будет являться очень важным моментом в
отношениях двух стран.
"Встреча в верхах, это такая вещь, чтобы она прозвучала
и имела позитивный резонанс, там должны быть какие-то достижения, должно быть
что-то подписано, согласовано, какой-то документ", – цитирует аналитика
.
К сожалению, с достижениями пока обстоит туго. Наоборот,
отношения между двумя странами продолжают ухудшаться. На днях Вашингтон объявил
о высылке 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по
делу об отравлении бывшего сотрудника главного разведывательного управления
Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Более того, Соединенные Штаты объявили о закрытии
генерального консульства России в Сиэтле. Якобы оно находилось слишком близко к
базе подводных лодок. Москва в ответ объявила о высылке 58 работников
посольства США в Москве и двух – генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того,
было объявлено о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин и Дональд Трамп встречались дважды. Первый раз это произошло летом прошлого года во время саммита "Большой двадцатки". Второй раз главы государств увиделись на саммите АТЭС во Вьетнаме.