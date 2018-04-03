Наставник хоккейного клуба Ак Барс Зинэтула Билялетдинов, чьи подопечные выиграли третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги у челябинского Трактора (2:1 ОТ) и ведут в серии (3:0), тем не менее, считает, что борьба не окончена и не задумывается о сухой победе.

Наставник хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов, чьи подопечные выиграли третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги у челябинского "Трактора" (2:1 ОТ) и ведут в серии (3:0), тем не менее, считает, что борьба не окончена и не задумывается о "сухой" победе."Барсам" из столицы Татарстана осталось выиграть у челябинской команды еще один матч, чтобы пробиться в финал Кубка Гагарина, но Билялетдинов сказал: "Я считаю, была боевая игра. Команды все борются".Следующая, четвертая игра снова пройдет на поле "Трактора", но тренер "Ак Барса" отметил, что для него не принципиально выиграть серию со счетом 4:0: "На самом деле мы об этом мы не думаем, — цитирует официальный сайт "Ак Барса". – Мы готовимся к следующему матчу".Говоря о потерях своей команды, Билялетдинов рассказал, какая ситуация с травмированными Андреем Поповым и Антоном Глинкиным: "Андрей появится, наверное, не скоро. Антон же уже восстанавливается после болезни. Он тренируется в полную силу".