Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев займет новую
должность в регионе. По информации СМИ, политик может занять должность спикера
местного законодательного собрания.
Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев займет новую
должность в регионе. По информации СМИ, политик может занять должность спикера
местного законодательного собрания.
Решение о присвоении Тулееву вакантного депутатского мандата
было принято во вторник, 3 апреля, на совещании в избирательной комиссии,
сообщает "Коммерсант" со ссылкой на секретаря местного избиркома
Михаила Пименова. "Это произошло в установленном законом порядке. Аман
Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая
Россия". В этом списке он находился до сего дня", – заявил он.
Издание отмечает, что нынешний председатель регионального
парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия уже на следующей неделе.
Новость дополняется.