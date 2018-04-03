Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев займет новую должность в регионе. По информации СМИ, политик может занять должность спикера местного законодательного собрания.

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев займет новуюдолжность в регионе. По информации СМИ, политик может занять должность спикераместного законодательного собрания.Решение о присвоении Тулееву вакантного депутатского мандатабыло принято во вторник, 3 апреля, на совещании в избирательной комиссии,сообщает "Коммерсант" со ссылкой на секретаря местного избиркомаМихаила Пименова. "Это произошло в установленном законом порядке. АманГумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "ЕдинаяРоссия". В этом списке он находился до сего дня", – заявил он.Издание отмечает, что нынешний председатель региональногопарламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия уже на следующей неделе.Новость дополняется.