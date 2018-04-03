Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев (ЛДПР) принимает поздравления с рождением сына. У Игоря Лебедева есть еще двое, уже взрослых, сына-близнеца.

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев (ЛДПР) принимает поздравления с рождением сына."Вы, наверное, обратили внимание, что Игорь Владимирович Лебедев отсутствует, — обратился к депутатам во вторник первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников. — Я получил сообщение, что буквально несколько минут назад у него родился сын".Как отмечает ТАСС, коллеги по Госдуме поздравили семью новорожденного аплодисментами.У Игоря Лебедева есть еще двое, уже взрослых, сына-близнеца.