У челюстного позвоночного впервые обнаружено четыре глаза. Речь идёт о вымершем ныне виде варанов, представители которого бродили по Земле ещё 49 миллионов лет назад. Строго говоря, типичных органов зрения, у него было всё же два, но тем интереснее эволюционные перипетии, о которых поведала загадочная окаменелость.

Сегодня по Земле бродит немало существ, которые могут похвастаться наличием так называемого теменного, или третьего, глаза. Это некоторые бесчелюстные, рыбы, земноводные и рептилии. Расположенный на верхней части головы, этот орган действительно светочувствительный. Он воспринимает интенсивность света, но работает не как настоящий глаз, а как эндокринная железа, помогая животным ориентироваться в пространстве, а также координировать суточные и годовые циклы.Строго говоря, теменной глаз с разной степенью глазоподобности может развиваться сразу из двух органов – пинеального и парапинеального. В связи с этим в животном мире существуют редкие примеры существования и четвёртого глаза. Похвастаться им могут только миноги и некоторые рыбы. А вот у большинства других современных позвоночных парапинеальный орган был утерян в ходе эволюции. Поэтому вполне можно понять палеонтологов из Йельского университета и Зенкенбергского исследовательского института, которые "встали на уши", обнаружив окаменелого варана вида Saniwa ensidens с четырьмя глазами.Будучи очень ответственными специалистами, Кристер Смит (Krister Smith) и его коллеги, прежде чем обнародовать сенсационное сообщение о четырёхглазой ящерице, решили проверить и окаменелые останки других особей вымершего вида приблизительно такого же возраста. На помощь им пришли экспонаты коллекции, собранные 150 лет назад во время экспедиции Йельского колледжа по изучению формации Бриджер (Вайоминг, США).И действительно, сканирование черепов ещё двух варанов показало с очень большой вероятностью существование у животных двух дополнительных "глаз". Результаты исследования находок и выводы авторов были подробно описаны в статье, опубликованной в издании Current Biology.Пока ящериц считали обладателями только третьего глаза, существовало две версии его эволюционной истории. Согласно первой, при развитии различных видов челюстных позвоночных этот орган постепенно и независимо уменьшался, и по каким-то причинам среди полностью наземных животных оказался нужен только ящерицам. По другой версии, теменной глаз этих пресмыкающихся изначально развивался не так, прочих трёхглазых существ, и сразу из парапинеального органа.Из результатов же нового исследования вытекает ряд довольно весомых фактов, которые ещё предстоит до конца осмыслить учёным. В официальном пресс-релизе говорится, что вымерший вид варанов, бесспорно, обладал двумя дополнительными "глазами", которые развились из пинеального и парапинеального органов и не являются парными, как настоящие глаза. Также авторам работы кажется несомненным, что третий глаз современных ящериц развивался своим путём, независимо от других позвоночных. Каким именно он был, ещё только предстоит выяснить, если такая возможность представится.А с другими удивительными приспособлениями животных для навигации и регуляции циркадных ритмов можно ознакомиться, полистав материалы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru).