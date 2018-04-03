Заметив подозрительного мужчину с портфелем, который бежал в его сторону, полицейский незамедлительно задержал неизвестного. Как выяснилось, портфель был похищен злоумышленником...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пресненскому району Дмитрий Косяков в нерабочее время задержал подозреваемого в краже из автомобиля.Сотрудник полиции в неслужебное время находился на улице, когда услышал звуки ударов и срабатывание сигнализации автомобиля неподалеку. Затем он увидел подозрительного мужчину с портфелем, который бежал в его сторону. Полицейский незамедлительно задержал неизвестного и доставил в участковый пункт полиции.Как было установлено, злоумышленник, разбив стекло задней двери автомобиля «Кадиллак», припаркованного в Шмитовском проезде, похитил из салона портфель с денежными средствами. Общий материальный ущерб составил 750 тысяч рублей. Но мужчина не успел скрыться, так как был задержан сотрудником полиции. Подозреваемым оказался 31-летний приезжий. Похищенный портфель с деньгами находился у него и был изъят.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61