Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение санкт-петербургскому футбольному клубу Зенит нарушение антидопинговых правил нападающим Дмитрием Полозом после первого выездного матча 1/16 финала Лиги Европы против Селтика (0:1).

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" нарушение антидопинговых правил нападающим Дмитрием Полозом после первого выездного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (0:1).После матча допинг-офицеры вызвали форварда для сдачи допинг-пробы. Однако футболист якобы скрылся от инспекторов в раздевалке и вышел только спустя некоторое время, отмечает "Спорт-экспресс". В результате допинг-офицеры доложили о ситуации в УЕФА.