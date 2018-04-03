Британский боксер Скотт Вестгарт, скончавшийся в феврале этого года после победы на ринге от кровоизлияния в мозг, заранее решил быть донором. Недавно его мать Ребекка узнала, что Скотт подписал согласие на то, чтобы после смерти отдать свои внутренние органы другим.

Британский боксерСкотт Вестгарт, скончавшийся в феврале этого года после победы на ринге откровоизлияния в мозг, заранее решил быть донором. Недавно его мать Ребеккаузнала, что Скотт подписал согласие на то, чтобы после смерти отдать своивнутренние органы другим.Женщина призналась, что очень гордится сыном. Ведь благодаряпожертвованным им органам врачи сумели спасти сразу семь человеческих жизней.Британка рассказывает,что сидела у кровати сына и, положив руку ему на грудь, думала о том, комутеперь достанется его сердце. По словам Ребекки, вместе со Скоттом для неёумерли все радости жизни и всё же она нашла утешение в том, что напоследок еёсын помог стольким людям.Несмотря на ужаснуюутрату, Ребекка ничего не имеет против бокса. Ведь даже в своем последнеминтервью Скотт рассказывал о любви к этому виду спорта. "Я делаю это для удовольствия, а не для того, чтобы стать профессионаломмирового класса. Я боксирую исключительно для развлечения, и я рад, что мыможем устроить шоу и развлечь всех", – цитирует ВестгартаНапомним, боксер скончался после боя с Деком Спалманом, проходившего в Донкастере. Мужчине был 31 год. В одном израундов соперник отправил Вестгарта в нокдаун, но спортсмен поднялся и затемсмог довести поединок до конца и даже одержать победу. После боя он успел датьинтервью, но внезапно ему стало хуже, его отвезли в больницу, но он тамскончался.