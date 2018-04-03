Британский боксер
Скотт Вестгарт, скончавшийся в феврале этого года после победы на ринге от
кровоизлияния в мозг, заранее решил быть донором. Недавно его мать Ребекка
узнала, что Скотт давно подписал согласие на то, чтобы после смерти отдать свои
внутренние органы другим.
Британский боксер
Скотт Вестгарт, скончавшийся в феврале этого года после победы на ринге от
кровоизлияния в мозг, заранее решил быть донором. Недавно его мать Ребекка
узнала, что Скотт давно подписал согласие на то, чтобы после смерти отдать свои
внутренние органы другим.
Женщина призналась, что очень гордится сыном. Ведь благодаря
пожертвованным им органам врачи сумели спасти сразу семь человеческих жизней.
Британка рассказывает,
что сидела у кровати сына и, положив руку ему на грудь, думала о том, кому
теперь достанется его сердце. По словам Ребекки, вместе со Скоттом для неё
умерли все радости жизни и всё же она нашла утешение в том, что напоследок её
сын помог стольким людям.
Несмотря на ужасную
утрату, Ребекка ничего не имеет против бокса. Ведь даже в своем последнем
интервью Скотт рассказывал о любви к этому виду спорта. "Я делаю это для удовольствия, а не для того, чтобы стать профессионалом
мирового класса. Я боксирую исключительно для развлечения, и я рад, что мы
можем устроить шоу и развлечь всех", – цитирует Вестгарта
Напомним, боксер скончался после боя с Деком Спалманом, проходившего в Донкастере. Мужчине был 31 год. В одном из
раундов соперник отправил Вестгарта в нокдаун, но спортсмен поднялся и затем
смог довести поединок до конца и даже одержать победу. После боя он успел дать
интервью, но внезапно ему стало хуже, его отвезли в больницу, но он там
скончался.