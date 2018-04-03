Мужчина проник в дом жительницы Карабаново и похитил стиральную машину.

17 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило заявление от 63-летней жительницы г. Карабаново о хищении из ее дома стиральной машины иностранного производства стоимостью 10000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Установлено, что в ночь с 14 на 15 марта мужчина путем взлома входной двери проник в частный дом и совершил кражу стиральной машины.Задержанный пояснил, что с места преступления похищенное имущество он увез на такси, впоследствии продал, а деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время следственным отделом Александровского ОМВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант заключен под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.