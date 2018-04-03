Он увез предмет бытовой техники на такси

В Александровском районе вор украл у пенсионерки стиральную машину.Инцидент произошел в городе Карабаново в ночь с 14 на 15 марта. 63-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из её дома украли стиральную машину. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину.Он признался, что вскрыл замок и проник в дом, откуда вынес машинку. После мужчина заказал такси и уехал на нем вместе с предметом бытовой техники. В отношении него возбудили уголовное дело.