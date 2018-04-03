Детская площадка Ирины Богушевской – это место встречи очень серьезных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями, и каждая такая встреча – фейерверк живой музыки и импровизации.

Детская площадка Ирины Богушевской – это место встречи очень серьезных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями, и каждая такая встреча – фейерверк живой музыки и импровизации."Детская площадка" – это интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и мяукают! И попутно слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-вуги. А еще знакомятся с музыкальными инструментами: барабаны и бас, гитара и рояль, флейта и кларнет – где еще вы услышите веселые детские песни в таком серьёзном исполнении? И где еще узнаете, что такое "Чики-пых", почему всё в этой жизни сбывается не сразу и как солнце делает зарядку?Многие песни из этой программы уже записаны в студии и вышли на иллюстрированных пластинках "Детская площадка №1" и "№2". Проект получил не только прекрасные отзывы детей и родителей, но и Национальную премию индустрии детских товаров как лучшее детское издание 2012 года. А обозреватель газеты "Коммерсант" Борис Барабанов в 2016-м написал, что это "Лучшие детские песенки из тех, что появились в новом веке без опоры на мультики или кино". Как поющий продюсер и аранжировщик Ирина Богушевская очень этим гордится. Но этого мало: год назад она сама дебютировала на "Детской площадке" в качестве автора, примкнув к дружному тандему писателя Андрея Усачева и композитора Александра Пинегина. И теперь они пишут новые песни в шесть рук! Так что помимо любимых хитов в программе обязательно будут премьеры.14 и 15 апреля, ЦДХНачало в 12.30Концерт идет в двух отделениях по 45 минут с антрактом.Стоимость билетов: 800 – 2000 руб.