Злоумышленник, отжав входную дверь, проник в офисное помещение фирмы, расположенной на Павелецкой набережной, и похитил оттуда компьютерную технику...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на Нижегородской улице для проверки документов остановили автомобиль марки ВАЗ под управлением 30-летнего приезжего.В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, комплектующие и две пары часов, происхождение которых мужчина пояснить не смог.В ходе проведения проверки установлено, что данные вещи принадлежат одной из фирм, расположенных на юге столицы.Через некоторое время в ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, генерального директора одной из организаций, неизвестный, отжав входную дверь, проник в офисное помещение фирмы, расположенной на Павелецкой набережной, откуда похитил данную технику, после чего скрылся. Ущерб составил 325 тысяч рублей.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22