Большой Юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы Неоклассик пройдет 9 апреля 2018 года на сцене Дома Музыки. Гитарист, чье имя занесено в Книгу Рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящему виртуозным размахом отметить свой юбилей!

Большой Юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы"Неоклассик" пройдет 9 апреля 2018 года на сцене Дома Музыки. Гитарист, чье имязанесено в Книгу Рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверкнеиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящемувиртуозным размахом отметить свой юбилей!Лучшие произведения музыкальной классики трех столетий в виртуозном исполненииЗолотой гитары России. Каждое произведение – музыкальная история, которую Викторпредваряет небольшим интересным рассказом о композиторе. Помимо любимыхслушателями и всегда ожидаемых произведений И. С. Баха, Дж. Россини, В. Моцарта идругих, прозвучат несколько кельтских композиций в сопровождении ирландскогоансамбля "Эридан" под руководством Игоря Денисова и ирландского оркестраволынщиков Евгения Лапекина.Не обойдется и без приятных сюрпризов – Маэстро обещает сразу несколько премьер. Всех секретов он не раскрывает, но известно, что в программу будет включена новыеавторские композиции. Вместе с Виктором и группой "Неоклассик" на сцену выйдетскрипичный дуэт "Вега".Живое общение с публикой, виртуозное свежее прочтение классики, искренность иобаяние – все то, за что мы любим концерты Виктора Зинчука, останется неизменным. Только один юбилейный концерт 9 апреля на сцене Светлановского зала МосковскогоДома Музыки!