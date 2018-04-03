Большой Юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы
Неоклассик пройдет 9 апреля 2018 года на сцене Дома Музыки. Гитарист, чье имя
занесено в Книгу Рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверк
неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящему
виртуозным размахом отметить свой юбилей!
Большой Юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы
"Неоклассик" пройдет 9 апреля 2018 года на сцене Дома Музыки. Гитарист, чье имя
занесено в Книгу Рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверк
неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящему
виртуозным размахом отметить свой юбилей!
Лучшие произведения музыкальной классики трех столетий в виртуозном исполнении
Золотой гитары России. Каждое произведение – музыкальная история, которую Виктор
предваряет небольшим интересным рассказом о композиторе. Помимо любимых
слушателями и всегда ожидаемых произведений И. С. Баха, Дж. Россини, В. Моцарта и
других, прозвучат несколько кельтских композиций в сопровождении ирландского
ансамбля "Эридан" под руководством Игоря Денисова и ирландского оркестра
волынщиков Евгения Лапекина.
Не обойдется и без приятных сюрпризов – Маэстро обещает сразу несколько премьер. Всех секретов он не раскрывает, но известно, что в программу будет включена новые
авторские композиции. Вместе с Виктором и группой "Неоклассик" на сцену выйдет
скрипичный дуэт "Вега".
Живое общение с публикой, виртуозное свежее прочтение классики, искренность и
обаяние – все то, за что мы любим концерты Виктора Зинчука, останется неизменным. Только один юбилейный концерт 9 апреля на сцене Светлановского зала Московского
Дома Музыки!