Подозреваемая фиктивно поставила на миграционный учет пятерых выходцев из ближнего зарубежья.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы города Кольчугино, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кольчугинскому району выявлен факт нарушения миграционного законодательства.Установлено, что в период с апреля по июль 2017 года женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире в районном центре. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у местной жительницы изначально не было.В отношении женщины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование многоэпизодного уголовного дела продолжается.