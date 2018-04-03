Когда инсценировка удалась, он сам закрыл его и получил премию

В Костромской области полицейский сам открыл наркопритон для статистики.Инцидент произошел в Шарье. На бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков завели уголовное дело. С февраль по май 2017 года мужчина вместе с оперуполномоченным своего отдела угрозами и уговорами склонили трех местных жителей к употреблению наркотиков. Правоохранители сами поставляли компоненты для изготовления.После они закрыли наркопритон, чтобы получить премию за хорошую статистику. Теперь мужчине вменяется несколько статей - среди них превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и склонение к потреблению наркотических средств группой лиц.