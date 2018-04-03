Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.
<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-v-moskovskom-dvore-nashli-priparkovannyj-samolet.html" target="_blank">В московском дворе нашли припаркованный самолет</a> - Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.
[url=http://33live.ru/novosti/03-04-2018-v-moskovskom-dvore-nashli-priparkovannyj-samolet.html]В московском дворе нашли припаркованный самолет[/url] - Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.