Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.

Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.