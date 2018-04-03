В столичном отеле Sheraton Palace Hotel 7 апреля пройдет форум Women Role Model. Знаменитые коучи помогут женщинам определиться со своими целями и желаниями, посмотреть в глаза собственным страхам и амбициям.

В столичном отеле Sheraton Palace Hotel 7 апреля пройдет форум Women Role Model. Знаменитые коучи помогут женщинам определиться со своими целями и желаниями, посмотреть в глаза собственным страхам и амбициям.Мы не задаемся вопросом "Чего хочет Женщина", и не предлагаем рецепты решения сложных ситуаций. Каждый из приглашённых спикеров проекта, делиться опытом своих поражений и успехов, мотивирую и вдохновляя гостей мероприятия. Успешные представительницы прекрасного пола (радио, телевидение, бизнес), профессиональные психологи, медийные лица, сексологи и коучи. Люди, добившиеся успеха в своей области и готовые поделиться своим опытом, мотивируя и вдохновляя.Не зная особенностей собственной гендерной психологии, Женщины легко отдаются во власть эмоциям, а нехватка знаний о женской психологии лишает нас ответов на многие вопросы, что приводит к непониманию, внутренним конфликтам, зарождению обид, разрыву отношений.Современная женщина интеллектуальна и разносторонне развита, ей хочется реализовывать себя и удовлетворять свои амбиции в профессии, отношениях, сексе, материнстве. Делать это приходится, зачастую играя по мужским правилам.Эмоциональность и страх одиночества, желание профессиональной реализации и сложности материнства, сексуальная удовлетворенность и отношения с мужчиной, – темы интерактивных выступлений успешно практикующих психологов, сексологов и индивидуальных коучей.Каждый из гостей сможет задать свой вопрос и подключится к интересующим его дискуссиям.Вне зависимости от вашего возраста, статуса и жизненных целей, опыт и практика выступающих специалистов будет интересен как Женщинам, так и Мужчинам.СРЕДИ СПИКЕРОВ:Ольга Дори, Радиоведущая радио "Маяк", писатель, видеоблогер, сценарист. Ведущая тренингов по корпоративным коммуникациям и сторителлингуИрина Миролюбова, Руководитель конкурса "Предприниматель года" и "Деловые женщины" компании EY, коуч, со-учредитель ОО "Дистингтек" по трудоустройству людей с РАС (расстройством аутичного спектра)Анастасия Карпенко, Руководитель юридической службы, инициатор бизнес акселератора, создатель проекта направленного на борьбу с сексизмомПолонская Анастасия, Руководитель пресс-службы, Ассоциация ФинТехОльга Агафонова, Психолог-консультант, семейный психотерапевт, экзистенциальный аналитик, лайф-коуч, эксперт в области кризисной психологии. ПсихолингвистВиктория Данильченко, Адвокат, ведущая телевизионной программы