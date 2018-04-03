Мать и трое детей чуть не погибли из-за неисправности колонки

В Муроме многодетная семья отравилась газом.Мать и трое детей чуть не погибли из-за неисправности колонки. Как сообщают в управлении по делам ГО и ЧС округа, они отравились продуктами горения в собственной квартире на улице Южная. Женщина вместе с детьми во время обратилась в больницу, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.Техническая проверка в квартире проводилась в прошлом году. Сейчас жилищная инспекция выясняет все детали случившегося.