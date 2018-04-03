В Париже манифестация железнодорожников переросла в беспорядки. Радикально настроенная молодежь начала громить витрины магазинов. Работники железных дорог выступают против реформ правительства.

В Париже акция протеста железнодорожников переросла в беспорядки.Между Восточным вокзалом и вокзалом Сен-Лазар группа радикально настроенных молодых людей начала громить витрины магазинов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM, для восстановления порядка полиция была вынуждена окружить хулиганов.Французские железнодорожники выступают против проекта реформы, который предусматривает приватизацию государственных железнодорожных компаний. К ним присоединились студенты, преподаватели, сотрудники авиакомпании Air France . Забастовки проходят в Париже, Лилле, Бордо, Тулузе и других крупных городах.Из-за массовых акций протеста отменено более 80% скоростных поездов TGV , до 87% междугородных рейсов Intercite и до 70% региональных электропоездов TER. Также отменены многие международные скоростные рейсы, проходящие по территории Франции. Перебои наблюдаются также на ветке, которая ведет в Руасси-Шарль де Голль — главный международный аэропорт страны.Премьер-министр страны Эдуар Филипп призвал бастующих подумать о пассажирах, которые испытывают большие трудности. Сами же железнодорожники грозятся проводить подобные акции в течение трех месяцев.