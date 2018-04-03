Столичный транспорт в пасхальную ночь будет работать дольше обычного. Поезда метро будут ходить до 2 часов ночи, наземный транспорт - до 3:30 утра. Кроме того, на 11 маршрутах будут курсировать ночные автобусы, которые свяжут центр и отдаленные районы Москвы.

Столичный транспорт в пасхальную ночь будет работать дольше обычного. Поезда метро будут ходить до 2 часов ночи, наземный транспорт — до 3:30 утра. Кроме того, на 11 маршрутах будут курсировать ночные автобусы, которые свяжут центр и отдаленные районы Москвы. На МЦК составы будут следовать в обычном режиме — до 1 часа ночи."На пригородном железнодорожном транспорте увеличится количество остановок у 53 поездов, а также будут открыты дополнительные каналы по продаже билетов. Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательства не повышать тарифы на пасхальные праздники", — сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.На Пасху в столице будут организованы 37 бесплатных автобусных маршрутов для посещения городских кладбищ. Такие же экспрессы будут курсировать на Красную горку 15 апреля и на Радоницу 17 апреля.