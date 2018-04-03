Также будут курсировать автобусы и между кладбищами. Стоимость проезда от 45 до 50 рублей.

Для владимирцев, желающих в день Святой Пасхи посетить городские кладбища, будут организованы специальные автобусные маршруты. Как сообщает пресс-служба администрации города, от площади Победы, от дома №5 по Суздальскому проспекту и от сквера на 2-й Никольской 8 апреля в 6-30 утра будут отправляться «экспрессы» до кладбища Улыбышево.До кладбища Байгуши в это же время можно будет уехать от дома №10 по улице Гагарина.Также будут курсировать автобусы и между кладбищами.Стоимость проезда от 45 до 50 рублей. Бесплатным проездом смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Владимира и области, а также дети до семи лет.