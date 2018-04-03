Университет Иннополис и компания ЭНИКС заявили об успешных испытаниях почтового дрона. Робокурьер Т16, спроектированный в ЭНИКС, доставил посылку на расстояние 38 км и вернулся обратно. Общая дальность полета составила 76 км. На весь путь у него ушел час.

Университет Иннополис и компания ЭНИКС заявили об успешных испытаниях "почтового" дрона. Робокурьер Т16, спроектированный в ЭНИКС, доставил посылку на расстояние 38 км и вернулся обратно. Общая дальность полета составила 76 км. На весь путь у него ушел час.В ходе испытаний Т16 летел аккуратно: со скоростью 65 км/ч на высоте 500 м. По словам инженеров, предельная скорость БПЛА составляет 130 км/ч, высота — до 4 км, а максимально возможное рассотояние — до 150 км.Беспилотник спустил посылку в пределах 1 метра от расчетной точки. Разработчики хотят увеличить точность сброса груза в городской среде до сантиметра.Кроме почтовых грузов, Т16 сможет доставлять медикаменты, провизию и любую другую корреспонденцию в труднодоступные места. "Иногда, чтобы наземным способом доставить груз, нужно ехать в объезд 200–300 км, преодолеть горы, реки и т.п., — сказал руководитель Центра развития робототехники Александр Климчик. — Беспилотник же сэкономит деньги и доставит груз напрямую, сократив расстояние до 25–30 км".Как говорит Климчик, сейчас в Иннополисе заняты созданием системы управления на основе искусственного интеллекта, которая позволит робокурьеру корректировать маршрут в ходе полета и учитывать встречающиеся на пути препятствия.Идеей "курьеров с небес" активно увлечены в США. Amazon еще несколько лет назад начала тестировать сервис Prime Air для "воздушной" доставки посылок за 30 минут. Свой проект летающих роботов-курьеров — Project Wing — есть и у Google. А стартап Cambridge Consultants развивает услугу "точечной": пользователь оформляет заказ через приложение и дожидается дрона, который находит его по GPS-координатам и спускает посылку прямо в руки.∎33Live.Runet: беспилотник “Почты России” разбился во время тестового полета читайте такжеНакануне дрона-курьера испытала "Почта России". Старт оказался провальным: мультикоптер, который должен был доставить посылку на расстояние 16 километров — из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, — смог долетать только до ближайшего здания и на большой скорости врезался в стену. Стоимость БПЛА оценивается в 1,2 миллиона рублей. Причина аварии выясняется.