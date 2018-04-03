Новая волна гриппа и ОРВИ. Эпидпорог во Владимирской области превышен на 41%. По сообщению Роспотребнадзора сейчас в регионе зарегистрировано больше 14 тысяч заболевших вирусами. И больше половины из них это дети. Медики призывают родителей не отправлять ребёнка в школу или детский сад, если у него есть насморк, кашель и температура.

03.04.2018Новая волна гриппа и ОРВИ. Эпидпорог во Владимирской области превышен на 41%. По сообщению Роспотребнадзора сейчас в регионе зарегистрировано больше 14 тысяч заболевших вирусами. И больше половины из них это дети. Медики призывают родителей не отправлять ребёнка в школу или детский сад, если у него есть насморк, кашель и температура. А при общении с больным использовать защитные маски.Метки: медицина, болезнь, грипп, ОРВИ, эпидпорог