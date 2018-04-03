Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.В начале мероприятия российский Министр поздравил корейского коллегу с успешно проведенными зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в городе Пхенчхане.Глава МВД России отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего чемпионата мира по футболу, в том числе по вопросам соблюдения прав и законных интересов корейских граждан.Стороны подписали Протокол о взаимодействии между Министерством и Национальным агентством полиции Республики Корея в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Руководители двух ведомств приветствовали продолжение работы над проектом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о взаимном признании и обмене водительских удостоверений и выразили уверенность в ее ближайшем завершении.Кроме того, были затронуты вопросы подготовки кадров. В следующем году для южнокорейских полицейских на базе образовательных организаций МВД России предложена организация краткосрочных курсов повышения квалификации по широкому спектру направлений правоохранительной деятельности.В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил Ли Чхоль Сона за конструктивную встречу.