Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.
Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Генеральным комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.
В начале мероприятия российский Министр поздравил корейского коллегу с успешно проведенными зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в городе Пхенчхане.
Глава МВД России отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего чемпионата мира по футболу, в том числе по вопросам соблюдения прав и законных интересов корейских граждан.
Стороны подписали Протокол о взаимодействии между Министерством и Национальным агентством полиции Республики Корея в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Руководители двух ведомств приветствовали продолжение работы над проектом Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о взаимном признании и обмене водительских удостоверений и выразили уверенность в ее ближайшем завершении.
Кроме того, были затронуты вопросы подготовки кадров. В следующем году для южнокорейских полицейских на базе образовательных организаций МВД России предложена организация краткосрочных курсов повышения квалификации по широкому спектру направлений правоохранительной деятельности.
В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил Ли Чхоль Сона за конструктивную встречу.