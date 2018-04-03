Соревнования проходили в Туле

Владимирские гимнастки победили в Первенстве ЦФО России.Соревнования проходили в Туле с 27 по 31 марта. В них принимали участие спортсменки 9-12 и 13-15 лет. В командном зачете младшая группа из Владимира завоевала золотые медали. Гимнастки старшей категории получили бронзу.На бревне лучшими стали Анастасия Ширшова, выполнившая норматив Кандидата в мастера спорта, а также Александра Максимова. В опорном прыжке и на брусьях Александра Максимова завоевала еще две серебряных медали. В вольных упражнениях серебро получили Мария Калашникова, Ксения Блохина и Татьяна Руст, выполнившая норматив КМС. Бронзовая медаль досталась Анастасии Ширшовой.