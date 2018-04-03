Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей проходило во владимирской МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева» с 28 марта по 1 апреля.

Владимирские юниоры выиграли командное первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей, которое проходило во владимирской МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева» с 28 марта по 1 апреля.В этом же виде соревнований команда юношей заняла третье место.Кроме того, Виталий Суходольский и Всеволод Коротков стали чемпионами ЦФО в многоборье, Максим Евстафьев и Максим Владимиров – серебряным и бронзовым призерами соответственно.Что касается соревнований в отдельных видах многоборья, то в вольных упражнениях «золото» завоевали Виталий Суходольский и Егор Малолетнев, выполнивший, в том числе, норматив Мастера спорта (МС). Серебряные медали достались Максиму Подсевалову, Всеволоду Короткову, Максиму Владимирову и Даниилу Черашеву – последние двое выполнили нормативы Кандидата в мастера спорта (КМС) и Мастера спорта соответственно.В упражнениях на коне лучшим стал Всеволод Коротков. Бронзовые медали завоевали Виталий Суходольский, Максим Владимиров, выполнивший также норматив КМС, и Даниил Черашев, который выполнил норматив МС.На кольцах Виталий Суходольский занял второе место.В опорном прыжке золотые медали достались Виталию Суходольскому и Даниилу Черашеву, выполнившему норматив МС. На втором месте в этом виде упражнений – Тимур Камолитдинов и Сергей Камолитдинов, выполнивший норматив КМС. Третье место – у Максима Евстафьева.В упражнениях на брусьях лучшим стал Виталий Суходольский. Второе место – у Максима Владимирова, выполнившего норматив КМС.На перекладине первое место завоевал Всеволод Коротков, второе – Максим Владимиров, выполнивший норматив КМС, третье – Максим Евстафьев.В межрегиональных соревнованиях участвовали в общей сложности более 100 спортсменов из 15 субъектов ЦФО России.