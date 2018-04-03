Впервые в России на сцене
театра им. Пушкина состоится премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома
Стоппарда Влюбленный Шекспир.
Впервые в России на сцене
театра им. Пушкина состоится премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома
Стоппарда "Влюбленный Шекспир".
Остроумная фантазия на тему
биографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное
вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих
шедевров – трагедию "Ромео и Джульетта". Незабываемая история любви Виолы де Лессепс
и Уильяма Шекспира будет
представлена в постановке самого яркого режиссера театральной Москвы – Евгения
Писарева.
Театральная
фантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой закулисья "елизаветинской"
Англии, со множеством запоминающихся героев и неожиданными поворотами сюжета, в
наше время цинизма и разобщенности, призвана объединить зрителей на территории
искренних эмоций и подлинной поэзии.
В
спектакле заняты: Уилл Шекспир – Никита Волков (Театр им. Ленсовета), Виола де Лессепс – Таисия
Вилкова, Кит
Марло – Андрей Кузичев, Мистер Хенслоу – Игорь Хрипунов, Мистер Фенимен – Сергей Миллер, Лорд Уэссекс – Александр Арсентьев и другие. Режиссер-постановщик – Евгений Писарев.
Премьера
спектакля состоится на Основной сцене театра им. Пушкина 11 и 12 мая 2018 года.