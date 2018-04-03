Впервые в России на сцене театра им. Пушкина состоится премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома Стоппарда Влюбленный Шекспир.

Впервые в России на сценетеатра им. Пушкина состоится премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы ТомаСтоппарда "Влюбленный Шекспир".Остроумная фантазия на темубиографии самого Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянноевдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своихшедевров – трагедию "Ромео и Джульетта". Незабываемая история любви Виолы де Лессепси Уильяма Шекспира будетпредставлена в постановке самого яркого режиссера театральной Москвы – ЕвгенияПисарева.Театральнаяфантазия Стоппарда с ее притягательной атмосферой закулисья "елизаветинской"Англии, со множеством запоминающихся героев и неожиданными поворотами сюжета, внаше время цинизма и разобщенности, призвана объединить зрителей на территорииискренних эмоций и подлинной поэзии.спектакле заняты: Уилл Шекспир – Никита Волков (Театр им. Ленсовета), Виола де Лессепс – ТаисияВилкова, КитМарло – Андрей Кузичев, Мистер Хенслоу – Игорь Хрипунов, Мистер Фенимен – Сергей Миллер, Лорд Уэссекс – Александр Арсентьев и другие. Режиссер-постановщик – Евгений Писарев.Премьераспектакля состоится на Основной сцене театра им. Пушкина 11 и 12 мая 2018 года.