До 11 апреля на дорогах региона будут проводиться массовые проверки автомобилей

Необходимость подобных рейдов, по данным управления ГИБДД по Владимирской области, обусловлена тем, что на территории региона за первые два месяца 2018 года зарегистрировано 13 фактов, когда при дорожно-транспортном происшествии кто-либо из водителей или пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Таких случаев на 44,4% стало в этом году больше.Увеличение таких фактов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Вязниковском, Собинском, Петушинском, Судогодском, Гусь-Хрустальном районах.Среди позитивных данных следует отметить, что автопроисшествий в которых детей перевозили без детских удерживающих устройств, не зафиксировано.В течение 10 дней во Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции будут проверять, пристегнуты ли водитель и его пассажиры ремнями безопасности, или детскими удерживающими устройствами, если речь идет о несовершеннолетних пассажирах. Ежедневно сотрудники полиции будут проводить мероприятия в утренние часы у детских образовательных организаций.Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена санкция в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Не пристегнутому пассажиру также предусмотрена административная ответственность в размере 500 рублей.