Как привило, люди решают сменить профессию из-за того, что хотят полностью посвятить себя делу, которое их больше всего вдохновляет. Этому примеру последовал и молодой итальянец, отказавшийся от карьеры футболиста, чтобы стать звездой фильмов для взрослых.

Как привило, люди решают сменить профессию из-за того, что хотят полностью посвятить себя делу, которое их больше всего вдохновляет. Этому примеру последовал и молодой итальянец, отказавшийся от карьеры футболиста, чтобы стать звездой фильмов для взрослых.24-летний Давиде Иовинелла решил завязать соспортом ради осуществления заветной мечты. Мужчина играл в высшем любительскомфутбольном дивизионе Италии, когда вдруг осознал, что может зарабатыватьгораздо больше, при этом занимаясь более интересным и приятным ремеслом.Мужчина не стал тянуть иотправил заявку на участие в порнофильме, после чего прошел собеседование, ставодним из трех тысяч человек, отобранных для работы с известным режиссером РоккоСиффреди. Иовинелла прилетел в Будапешт, чтобы посетить академиюСиффреди, где он взял сценический псевдоним Давиде Монтана, подкоторым он теперь известен в социальных сетях. В данный момент он находится вВенгрии и планирует получить там место работы, передает Ladbible.Стоит упомянуть, что это далеко не единственный случай, когда успешный спортсмен решает поменять направление своей деятельности. Так, немецкий экс-вратарь футбольного клуба Хоффенхайма Тим Визе бросил футбольную карьеру, чтобы выйти на ринг в качестве рестлера, в дальнейшем прославившись под псевдонимом "Машина". Подобную попытку совершил еще один футболист Стюарт Томлинсон, который захотел стать борцом WWE, однако успеха в этом деле он так и не снискал, позже покинув спорт.