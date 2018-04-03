То ли усталая, то ли в болезненном состоянии - такое предположение сделал главврач больницы скорой медпомощи Набережных Челнов Марат Мухамадеев относительно своей сотрудницы, которую пациенты застали на рабочем месте в неадекватном виде.

"То ли усталая, то ли в болезненном состоянии" — такое предположение сделал главврач больницы скорой медпомощи Набережных Челнов Марат Мухамадеев относительно своей сотрудницы, которую пациенты застали на рабочем месте в неадекватном виде. Впрочем, сама врач-кардиореаниматолог не стала дожидаться вердикта и уволилась по собственному желанию."Время 03:30 утра. Вы думаете, что люди должны быть всегда адекватные?! Я посмотрю на вас, когда вы будете работать через сутки", — заявила медик на приеме 24 марта.Пациентку смутила прерывистая речь врача, неспособность сконцентрироваться и отсутствие хоть каких-то внятных рекомендаций, что ей дальше делать. Не дождавшись помощи от реаниматолога, она обратилась с жалобой к главврачу, а в подтверждение своих слов выложила сделанную видеозапись."Врач была отстранена от приема больных. Возможно, что она действительно находилась в состоянии усталости или в каком-либо болезненном состоянии. Поскольку случай вызвал резонанс в коллективе, врач приняла решение об увольнении", — отметил Мухамадеев.Автор видео нигде не упоминала о запахе алкоголя, так что теперь достоверно утверждать, что стало причиной странного поведения врача, попросту невозможно, тем паче токсикологическая экспертиза не проводилась.Увольнение кардиореаниматолога вызвало гневные споры в Сети: ряд пользователей настаивал на том, что уставшую женщину надо было понять и простить, тогда как их оппоненты ратовали за наказание появившейся на рабочем месте в нетрезвом виде врача.