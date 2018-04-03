ВТБ Пенсионный фонд запускает новый для рынка мультиплатформенный сервис онлайн-консультирования клиентов. Программа «Омничат» позволяет клиентам дистанционно в режиме онлайн получать ..

ВТБ Пенсионный фонд запускает новый для рынка мультиплатформенный сервис онлайн-консультирования клиентов. Программа «Омничат» позволяет клиентам дистанционно в режиме онлайн получать консультации специалистов фонда с помощью компьютеров, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов.На сегодняшний день «Омничат» доступен на сайте фонда, а также в Viber и Telegram. Пользователи этих программ смогут общаться с сотрудниками фонда при помощи привычных для себя мессенджеров.Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «В наш фонд ежемесячно поступает порядка 10 тысяч обращений от клиентов. Планируем, что в связи с ростом клиентской базы их число вырастет на 30%. Мы стремимся стать еще ближе для клиентов и сделать наши сервисы комфортнее для них. Для этого расширяем свою инфраструктуру, внедряем новые сервисы, обеспечиваем различные каналы, которые позволяют нам получать от клиентов обратную связь и оперативно консультировать их по возникающим вопросам».