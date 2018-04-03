Корпорация Great Wall активно готовится к запуску нового автомобильного завода на территории РФ. Первыми с конвейера этой производственной площадки сойдут кроссоверы марки Haval.
<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-vypuskat-kitajskie-vnedorozhniki-v-rossii-nachnut-cherez-god.html" target="_blank">Выпускать китайские внедорожники в России начнут через год</a> - Корпорация Great Wall активно готовится к запуску нового автомобильного завода на территории РФ. Первыми с конвейера этой производственной площадки сойдут кроссоверы марки Haval.
[url=http://33live.ru/novosti/03-04-2018-vypuskat-kitajskie-vnedorozhniki-v-rossii-nachnut-cherez-god.html]Выпускать китайские внедорожники в России начнут через год[/url] - Корпорация Great Wall активно готовится к запуску нового автомобильного завода на территории РФ. Первыми с конвейера этой производственной площадки сойдут кроссоверы марки Haval.