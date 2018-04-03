03.04.2018

2018-04-03 14:50:23

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (11 (9612) от 3 апреля 2018 года).

ПРАВНУК ВЕЛИКОГО СЫЩИКА В ГОСТЯХ НА ПЕТРОВКЕ, 38

На Петровке, 38, по приглашению руководства московской полиции состоялась встреча с Дмитрием КОШКО — правнуком легендарного сыщика, начальника Московской сыскной полиции, позднее шефа уголовного сыска Российской империи, Аркадия Францевича КОШКО. Читайте на странице 2.



С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В ГУ МВД России по г. Москве прошло плановое заседание научно-практической секции, в котором приняли участие представители образовательных и научных организаций МВД России. Подробнее на странице 2.



ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ ДОСТОЙНО

Конкурсная комиссия выбрала лучшего сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних московского гарнизона полиции. Читайте на странице 2.



МИНИ ФУТБОЛ С МАКСИМАЛЬНЫМ АЗАРТОМ

Пожалуй, самым зрелищным был удар через себя, та самая бисиклета центрфорварда Романа ТРОФИМКИНА, которая вызвала шквал аплодисментов. И хоть мяч прошёл чуть выше штанги, зрители были в восторге от последующих атак ворот противника в финальном матче чемпионата аппарата главка по мини-футболу. Подробнее на странице 3.



НА СЛУЖБУ ПРИЗВАЛИ КОМФОРТ

На протяжении нескольких лет комплекс зданий УВД по ЮАО завоёвывает «золото» в номинации «Самое благоустроенной управление внутренних дел» конкурса столичного правоохранительного главка. Читайте на странице 3.



«МЫ ВСЕГДА – НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»

За минувшие пять с половиной десятилетий органы предварительного следствия системы МВД страны на практике подтвердили, что были и остаются одной из ведущих и буквально незаменимых служб в ведомстве. За этот период следствие поступательно развивалось, совершенствовались формы и методы профессиональной деятельности юристов в погонах. Подробности на страницах 4 - 5.



ОХОТНИКИ ЗА АВТОУГОНЩИКАМИ

У подполковника полиции Сергея ВАСИЛЬЕВА специальность особая — он охотник за автоугонщиками. И смысл его работы и двух его подчинённых простой и ясный — сократить количество краж машин в родном Западном административном округе. Руководитель 2-го отделения 5-й ОРЧ отдела уголовного розыска рассказал нашей газете о некоторых секретах своей профессии и особенностях преступного мира в этой сфере. Подробности читайте на странице 6.



«ЛОСИНКА» НЕ ПОДВЕДЁТ

Когда новый человек, особенно молодой сотрудник, приходит в коллектив, возможны несколько вариантов его адаптации — от заботливой профессиональной опеки до полного безразличия, а то и отторжения. Читайте на странице 6.



«ПЕТРОВКА, 38» С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

6 марта в зале приёмов ГУ МВД России по г. Москве прошло заседание правления Регионального общественного благотворительного фонда поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38». Заседание было посвящено итогам работы фонда в 2017 году и планам на будущее. Подробнее на странице 7.



СЕВЕРО – ВОСТОЧНЫЙ ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ

Представляем УВД по Северо – восточному административному округу Москвы. Читайте на страницах 8 - 9:



ОПЕРЕДИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Северо-Восточный округ — один из самых крупных округов столицы. По количеству населения равен, например, Екатеринбургу — более 1 миллиона 400 тысяч человек. С тех пор, как руководителем УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве был назначен полковник полиции Василий ПЕТРУНИН, жители округа успели ощутить явные позитивные перемены.



БАТАЛЬОН РАСКРЫЛ СЕКРЕТЫ

По итогам 2017 года отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по СВАО признан лучшим в столице. Было бы несправедливо называть такой выбор случайностью: авторитет подразделения зарабатывался годами, а коллеги из других округов уже давно наведываются сюда за передовым опытом работы.



КАК ГАРАЖ СТАЛ ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКОЙ

Солидный подарок к своему профессиональному празднику — Дню подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации — преподнесли сотрудники 2-й ОРЧ отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО: из торгового оборота они изъяли 10 тысяч бутылок самопального спиртного и тем самым сохранили жизнь и здоровье многим людям.



ОБОРОТНИ В «ЛИМОНАХ»

Похоже, это был удачный день для двоих приятелей-бизнесменов. Поздно вечером, после напряжённого рабочего дня, усталые, но довольные, друзья вышли из офиса фирмы, которой они на пару владели, и направились к машине — пора домой. Один из приятелей тащил тяжеленный рюкзак, набитый наличкой.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



КАДРОВИК – ПРОФЕССИЯ ДУШЕВНАЯ

Начальник отдела кадров УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Алёна КРАСНОВА рассказала о «картинке рабочего дня» и секретах индивидуального воспитания. Подробности читайте на странице 11.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12 - 13.



ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РАБОТЫ

В столичном конкурсе профессионального мастерства за 2017 год, в номинации «Лучший сотрудник правовых подразделений в системе Главного управления МВД России по городу Москве», победила старший юрисконсульт из УВД по Северному административному округу подполковник внутренней службы Ирина ЗАКАТАЕВА. Подробности читайте на странице 14.



НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА

Хотя задуманной в начале XX века реформе полиции не суждено было осуществиться, напомним, по вполне банальной причине – отсутствии необходимых для этого финансовых средств в казне, тем не менее Государственная Дума и Государственный Совет всё же не могли не отреагировать на начавшийся с конца предыдущего столетия рост преступности в стране. Подробнее на странице 15.



ГДЕ ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ

Одно из самых загадочных и, с уверенностью можно сказать, не до конца исследованных мест в Москве — это Воробьёвы горы. Здесь менялась, а иногда и определялась судьба людей. Читайте на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9, 10.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение на странице 16.





ОБЪЯВЛЕНИЕ Читайте на странице 16.



АФИША Читайте на странице 16.



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